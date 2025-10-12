Сотни волонтеров съедутся на патриотический форум на Ямале — с ними полпред Жога

В четвертом форуме «Патриоты Урала» примут участие 250 волонтеров и активистов. Мероприятие пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое по инициативе полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«В этот раз форум пройдет на севере Уральского федерального округа, там, где активно работают многие некоммерческие организации и гражданские активисты, которые ранее не имели возможности добраться до Челябинской или Свердловской областей. Мы хотим, чтобы каждый, кто делает важные дела для фронта, получил возможность участвовать, обменяться опытом. Особое внимание мы уделим образовательной составляющей, развитию компетенций и знаний», — прокомментировал Жога.
Форум пройдет в арт-резиденции «Сова». Там будут представлены лучшие практики патриотического воспитания молодежи и программы поддержки участников СВО. Кроме того, гостям покажут новые разработки в области БПЛА и средств радиоэлектронной разведки.
