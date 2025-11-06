Кравцов пригласил Путина на съезд учителей физкультуры
06 ноября 2025 в 21:00
Фото: © URA.RU
Министр просвещения РФ предложил Владимиру Путину провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры. Также он пригласил президента посетить мероприятие. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
