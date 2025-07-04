Глава Челябинская Алексей Лошкин станет наставником первого командира именного батальона «Южноуралец» Михаила Пучкова в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». Об этом сообщил сам Лошкин.
«Михаила знаю не первый год. Неоднократно встречались в зоне СВО. И сегодня я согласился стать его наставником, поделиться опытом госслужбы и помочь с прохождением стажировки», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Пучков был первым командиром именного батальона «Южноуралец», а сейчас является комбригом одного из гвардейских соединений связи. Он стал участником кадровой программы «Герои Южного Урала», которая стартовала по инициативе губернатора Алексея Текслера. В рамках программы из числа участников СВО планируется сформировать кадровый резерв для органов власти, общественных и коммерческих организаций. Первый модуль обучения был запущен уже на этой неделе.
Для военнослужащих с руководящим опытом подобное обучение — это возможность реализовать свой потенциал в мирной жизни, продолжить служить Родине. Участники программы помимо теории будут много практиковаться. Это даст им возможность увидеть будущую работу в реальных условия. «Уверен, именно такие герои нашего времени — активные, целеустремленные, неравнодушные — станут крепким усилением для нашей команды. Мы их непременно поддержим!» — добавил Лошкин.
Кадровая программа «Герои Южного Урала» является аналогом федеральной «Время героев». Обучение в рамках первого потока пройдут 60 человек, в том числе четыре женщины. В числе наставников — губернатор Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт, а также руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области.
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