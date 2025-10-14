Губернатор Самарской области Федорищев с матом уволил главу района

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков освобожден от должности по инициативе губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом руководитель региона сообщил во время приемки одного из объектов ремонта, сопроводив решение нецензурным словом.
«Это просто камень, да?», — спросил Федорищев Жидкова во время проверки хода реконструкции социальных учреждений в районе и выразил недовольство качеством работ. Глава района ответил на вопрос утвердительно, на что Федорищев отреагировал фразой: «Уволен, [нецензурное слово]».
Причиной кадрового решения стали неудовлетворительные результаты ремонта муниципальных объектов, выявленные в ходе инспекционной поездки главы региона. Сам Федорищев объяснил свой поступок тем, что районное руководство халатно подошло к ремонту домов культуры, школы и детских садов.
Юрий Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года, а до этого исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Федорищев добавил, что в ближайшее время будет назначен новый исполняющий обязанности главы района.
