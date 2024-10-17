После массовой гибели рыбы прокуратура нашла нарушения в работе Пермской ГРЭС

Проверка показала, что к массовому гибели рыбы под Пермью привели нарушения при сбросе сточных вблизи Пермской ГРЭС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обследовали объект в районе отводящего канала Пермской ГРЭС и установили наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22 градуса. При температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2 и нормативе не более +8 градусов», — написано на сайте ведомства.
Руководству Пермской ГРЭС вынесли представление, которое ответчики пытались оспорить. Но суд признал прокурорское решение законным и обоснованным.
Массовый замор форели был выявлен в рыбоводном хозяйстве Добрянки в марте. Сообщалось о гибели порядка 12 тонн рыбы.
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