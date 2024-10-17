17 октября 2024

После массовой гибели рыбы прокуратура нашла нарушения в работе Пермской ГРЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Надзорный орган установил, что массовый замор форели произошел из-за повышения температуры воды
Надзорный орган установил, что массовый замор форели произошел из-за повышения температуры воды Фото:

Проверка показала, что к массовому гибели рыбы под Пермью привели нарушения при сбросе сточных вблизи Пермской ГРЭС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. 

«Специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обследовали объект в районе отводящего канала Пермской ГРЭС и установили наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22 градуса. При температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2 и нормативе не более +8 градусов», — написано на сайте ведомства. 

Руководству Пермской ГРЭС вынесли представление, которое ответчики пытались оспорить. Но суд признал прокурорское решение законным и обоснованным.

Массовый замор форели был выявлен в рыбоводном хозяйстве Добрянки в марте. Сообщалось о гибели порядка 12 тонн рыбы.

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Проверка показала, что к массовому гибели рыбы под Пермью привели нарушения при сбросе сточных вблизи Пермской ГРЭС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.  «Специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обследовали объект в районе отводящего канала Пермской ГРЭС и установили наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22 градуса. При температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2 и нормативе не более +8 градусов», — написано на сайте ведомства.  Руководству Пермской ГРЭС вынесли представление, которое ответчики пытались оспорить. Но суд признал прокурорское решение законным и обоснованным. Массовый замор форели был выявлен в рыбоводном хозяйстве Добрянки в марте. Сообщалось о гибели порядка 12 тонн рыбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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