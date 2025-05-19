Жительницу Притобольного округа (Курганская область) признали виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Она сообщила о драке у себя дома и вызвала полицию, но гражданке не понравилось поведение полицейского. Женщина ударила его по лицу несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба Притобольного районного суда у себя на сайте.
Инцидент произошел в январе 2025 года. В дежурную часть МО МВД России «Притобольный» поступило сообщение от подсудимой о драке между двумя мужчинами в ее доме. На место прибыл сотрудник полиции, который, представившись и предъявив законные требования, попытался доставить участников конфликта в отделение для разбирательства. «Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что перед ней сотрудник полиции, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, будучи недовольной его законным действием нанесла не менее трех ударов рукой в лицо полицейского, причинив ему физическую боль и телесное повреждение в виде ушибленной ссадины верхней губы», — говорится в сообщении суда.
Такие ушибы расценивается, как повреждение, не причинившее вред здоровью. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей по части 1 статьи 318 УК РФ.
В Курганской области ранее уже рассматривались случаи применения насилия в быту. В январе 2024 года жительница Макушинского округа получила условный срок за нанесение ножевого ранения мужу во время ссоры на почве пьянства. Тогда суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание с испытательным сроком.
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