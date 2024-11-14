Малкину подарили золотую клюшку и поездку в Мюнхен

Игроку клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Челябинской области Евгению Малкину на церемонии, посвященной достижению им планки в 500 забитых шайб в НХЛ подарили золотую клюшку. Об этом 14 ноября сообщили спортивные издания и telegram-каналы.
«Питтсбург Пингвинз» провели торжественную церемонию в честь 500 голов российского нападающего в НХЛ. Евгению Малкину вручили золотую клюшку. Награду для Джино вручали игроки клуба Сидни Кросби и Крис Летанг. А Овечкин записал видео-поздравление», — сообщает telegram-канал «Metaхоккей».
По информации telegram-канала «PRO наш хоккей», на церемонии в Питтсбурге перед игрой с «Детройтом» присутствовали отец Малкина Владимир, мать Наталья и сын Никита, также на арене показали видеообращения хоккеистов и семьи к Малкину. Telegram-канал «Это хоккей» добавляет, что «Питтсбург» также подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхен. Эта игра состоится 31 мая.
Малкин стал вторым российским хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 500 шайб в НХЛ. Первым это сделал Александр Овечкин.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых забил 503 гола и отдал 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх.
Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.
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