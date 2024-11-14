Малкину подарили золотую клюшку и поездку в Мюнхен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Малкин остается в строю в свои 38 лет
Евгений Малкин остается в строю в свои 38 лет Фото:

Игроку клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Челябинской области Евгению Малкину на церемонии, посвященной достижению им планки в 500 забитых шайб в НХЛ подарили золотую клюшку. Об этом 14 ноября сообщили спортивные издания и telegram-каналы.

«Питтсбург Пингвинз» провели торжественную церемонию в честь 500 голов российского нападающего в НХЛ. Евгению Малкину вручили золотую клюшку. Награду для Джино вручали игроки клуба Сидни Кросби и Крис Летанг. А Овечкин записал видео-поздравление», — сообщает telegram-канал «Metaхоккей».

По информации telegram-канала «PRO наш хоккей», на церемонии в Питтсбурге перед игрой с «Детройтом» присутствовали отец Малкина Владимир, мать Наталья и сын Никита, также на арене показали видеообращения хоккеистов и семьи к Малкину. Telegram-канал «Это хоккей» добавляет, что «Питтсбург» также подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхен. Эта игра состоится 31 мая.

Малкин стал вторым российским хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 500 шайб в НХЛ. Первым это сделал Александр Овечкин.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых забил 503 гола и отдал 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх.

Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игроку клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Челябинской области Евгению Малкину на церемонии, посвященной достижению им планки в 500 забитых шайб в НХЛ подарили золотую клюшку. Об этом 14 ноября сообщили спортивные издания и telegram-каналы. «Питтсбург Пингвинз» провели торжественную церемонию в честь 500 голов российского нападающего в НХЛ. Евгению Малкину вручили золотую клюшку. Награду для Джино вручали игроки клуба Сидни Кросби и Крис Летанг. А Овечкин записал видео-поздравление», — сообщает telegram-канал «Metaхоккей». По информации telegram-канала «PRO наш хоккей», на церемонии в Питтсбурге перед игрой с «Детройтом» присутствовали отец Малкина Владимир, мать Наталья и сын Никита, также на арене показали видеообращения хоккеистов и семьи к Малкину. Telegram-канал «Это хоккей» добавляет, что «Питтсбург» также подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхен. Эта игра состоится 31 мая. Малкин стал вторым российским хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 500 шайб в НХЛ. Первым это сделал Александр Овечкин. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Малкин принял участие в 1163 матчах, в которых забил 503 гола и отдал 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 18 играх. Малкину 38 лет. Он родился и стал хоккеистом в Магнитогорске. С 2006 года выступает в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Вместе с клубом трижды выигрывал Кубок Стэнли. Также Малкин является двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпиад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...