В Челябинске одобрили проект строительства новой ветки метротрамвая

Госэкспертиза одобрила проект строительства нового этапа линии метротрамвая «Север—Юг» в Челябинске. Он включает в себя комплекс строительных работ, которые будут производиться недалеко от остановочного пункта «Торговый центр», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске. Линия „Север—Юг“. Этап 1.6.4. Положительное заключение. Застройщик — АО „Челябинский метротрамвай“», — сообщается на сайте.
Согласно проекту, планируется организовать комплекс работ, включающий в себя приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок. Это остановочный пункт «Торговый центр», стволы №251, №253 и подходные выработки к ним, перегонные тоннели.
Возведение основного стартового котлована при строительстве объекта началось в октябре на улице Косарева одновременно с работами на улице Овчинникова. На Овчинникова уже приступили к буровым работам. Оттуда ведется первая тоннельная проходка с максимальной глубиной до 11 метров. Длина котлована составит 63 метра, ширина — от 16 до 19 метров.
Всего в городе планируется возвести две линии скоростного транспорта «Север—Юг» и «Запад—Восток». Метротрам будет направлен по тоннелям и наземным трамвайным остановкам. После завершения строительства метротрама Челябинск станет вторым городом в России, где запустят гибрид метро и трамвая.
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