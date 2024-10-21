В Челябинске одобрили проект строительства новой ветки метротрамвая

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Проект был одобрен госэкспертизой 18 октября
Проект был одобрен госэкспертизой 18 октября Фото:

Госэкспертиза одобрила проект строительства нового этапа линии метротрамвая «Север—Юг» в Челябинске. Он включает в себя комплекс строительных работ, которые будут производиться недалеко от остановочного пункта «Торговый центр», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске. Линия „Север—Юг“. Этап 1.6.4. Положительное заключение. Застройщик — АО „Челябинский метротрамвай“», — сообщается на сайте.

Согласно проекту, планируется организовать комплекс работ, включающий в себя приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок. Это остановочный пункт «Торговый центр», стволы №251, №253 и подходные выработки к ним, перегонные тоннели.

Возведение основного стартового котлована при строительстве объекта началось в октябре на улице Косарева одновременно с работами на улице Овчинникова. На Овчинникова уже приступили к буровым работам. Оттуда ведется первая тоннельная проходка с максимальной глубиной до 11 метров. Длина котлована составит 63 метра, ширина — от 16 до 19 метров.

Всего в городе планируется возвести две линии скоростного транспорта «Север—Юг» и «Запад—Восток». Метротрам будет направлен по тоннелям и наземным трамвайным остановкам. После завершения строительства метротрама Челябинск станет вторым городом в России, где запустят гибрид метро и трамвая.

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Госэкспертиза одобрила проект строительства нового этапа линии метротрамвая «Север—Юг» в Челябинске. Он включает в себя комплекс строительных работ, которые будут производиться недалеко от остановочного пункта «Торговый центр», сообщается на сайте госреестра. «Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске. Линия „Север—Юг“. Этап 1.6.4. Положительное заключение. Застройщик — АО „Челябинский метротрамвай“», — сообщается на сайте. Согласно проекту, планируется организовать комплекс работ, включающий в себя приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок. Это остановочный пункт «Торговый центр», стволы №251, №253 и подходные выработки к ним, перегонные тоннели. Возведение основного стартового котлована при строительстве объекта началось в октябре на улице Косарева одновременно с работами на улице Овчинникова. На Овчинникова уже приступили к буровым работам. Оттуда ведется первая тоннельная проходка с максимальной глубиной до 11 метров. Длина котлована составит 63 метра, ширина — от 16 до 19 метров. Всего в городе планируется возвести две линии скоростного транспорта «Север—Юг» и «Запад—Восток». Метротрам будет направлен по тоннелям и наземным трамвайным остановкам. После завершения строительства метротрама Челябинск станет вторым городом в России, где запустят гибрид метро и трамвая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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