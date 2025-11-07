Макс Лутчак стал популярным в соцсетях благодаря смешным роликам Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге впервые прошел саммит по молодежному предпринимательству «Сам решууу», где юные креаторы могут вдохновиться на собственные проекты и послушать о кейсах крупных игроков бизнеса. Мероприятие организовало правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Саммит проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытии побывал и корреспондент URA.RU.

«У нас в регионе более 1,8 млн молодых людей до 35 лет — это огромная аудитория, более 40% всех жителей региона. Буквально две недели назад на площадке кластера „Салют“ и в кластере „Домна“ проходил большой кадровый форум, а сегодня мы проводим слет по молодежному предпринимательству и постараемся вдохновить молодежь на то, чтобы они делали шаги в свое будущее», — сказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

Зал был полностью забит зрителями Фото: Илья Московец © URA.RU

Хедлайнером мероприятия стал видеоблогер, музыкант и один из самых известных зумеров России Макс Лутчак. Он на примере своего опыта поделился, как начинал снимать видеоролики, и ответил на вопросы зрителей.

Продолжение после рекламы

Целью фонда и правительства является поддержка и обучение, финансовая поддержка молодых людей, которые только начинают строить свою карьеру и развиваться в предпринимательстве. На саммит зарегистрировалось более одной тысячи человек, многие из которых намерены развивать свое дело.

«Программа мероприятий в „Салюте“ расписана до конца года. Сейчас планируется порядка сорока мероприятий. Не все они крупные, как сегодня, это могут быть и небольшие встречи. Площадка очень востребована, и мы активно делаем холл второго этажа, чтобы можно было параллельно принимать два-три мероприятия», — прокомментировал глава СОФПП Валерий Пиличев.

В расписании саммита Open Talk с основателями известных компаний, предпринимателями и маркетологами. Зрители в формате открытого диалога смогут получить ответы на волнующие вопросы или советы по тому, с чего начать свое дело. Помимо познавательных мероприятий, гости могут сгенерировать с помощью нейросети свое фото в кукольном образе или сыграть в аэрохоккей.