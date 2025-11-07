Полтысячи аварий и шесть погибших: какие ДТП случились за неделю в Свердловской области
Число погибших во время аварий в регионе увеличилось на 20% (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На текущей неделе в Свердловской области зафиксировано 579 ДТП. Такую статистику приводит старший инспектор ГАИ региона, капитан Галина Кравченко. По ее словам, насчитывается около 38 аварий с пострадавшими, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичными показателями прошлой недели. Подробнее о ДТП в регионе за этот период — в материале URA.RU.
Статистика инспектора по авариям
За текущую неделю в регионе зарегистрировано 579 аварий. Кравченко пояснила, что в результате аварий погибли шесть человек, еще 54 получили травмы.
По ее сведениям, с 1 по 6 ноября зарегистрировано 38 ДТП с пострадавшими, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичными показателями прошлого периода. В то же время число погибших увеличилось на 20%, а количество травмированных снизилось на 8,5%.
Водитель врезался в ограждение
В Екатеринбурге молодой водитель врезался в ограждение
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге произошло ДТП, где 20-летний водитель на автомобиле Kia Spectra врезался в бетонное ограждение на Объездной дороге. Инцидент произошел 7 ноября. О происшествии URA.RU сообщил очевидец.
После удара об бетонные блоки машина пересекла проезжую часть и врезалась в металлическое ограждение разделительной полосы. Автомобиль снес около пятидесяти метров ограждения и вернулся на проезжую часть. Водитель со стажем вождения в один год в ДТП не пострадал.
ДТП на Объездной дороге
На Объездной дороге 5 ноября возле Академического района Екатеринбурга случилась смертельная авария. Как рассказал URA.RU очевидец, 25-летний водитель погиб, не справившись с заносом автомобиля. Также пострадал 19-летний пассажир.
Очевидец происшествия уточнил, что удар в столб пришелся на сторону водителя, а пассажира ударило в дерево. В результате был поврежден забор частного сектора — он упал на припаркованную «Ниву».
Перевертыш в Березовском
На перекрестке улицы Строителей и переулка Кировского в Березовском произошло ДТП, в котором пострадал человек. В аварию попали автомобили Kia и ВАЗ-2114, при этом вторая машина опрокинулась на крышу. Об этом URA.RU сообщили в ГАИ. Уточняется, что в автомобиле ВАЗ находились четыре человека. Один из них получил травмы.
Смертельное ДТП на трассе
Вечером, 6 ноября на девятом километре автодороги «Михайловск — граница Челябинской области» произошла авария, в которой погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ. Водитель Lada Granta при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с Hyundai.
В сообщении добавили, что водитель и второй пассажир отечественного автопрома получили травмы. Также медпомощь потребовалась пассажирам авто Hyundai.
Авария в Верхней Пышме
В Верхней Пышме случилось ДТП с участием водителя и его 14-летней дочери. Их машина вылетела в овраг на трассе Екатеринбург — Серов, сообщает ГАИ.
По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Kia Spectra, житель Серова с 12-летним стажем вождения двигался в сторону Серова. При движении водитель не учел состояние дорожного покрытия и не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Использование ремней безопасности помогло избежать более серьезных последствий — и водитель, и подросток были пристегнуты в момент аварии.
В Нижнем Тагиле спасли мужчину
В Нижнем Тагиле врачи горбольницы спасли 25-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы головы в аварии. Пациенту провели сложную операцию, и сейчас он уже выписан из стационара, сообщила пресс-служба областного минздрава.
Ситуация была критической: у пациента наблюдалось кровотечение и существовал риск инфицирования головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, которая длилась около двух с половиной часов. Отмечается, что медики применили сложную методику — бифронтальную трепанацию. Теперь пациента ждет реабилитация по индивидуальной программе и реконструктивная операция для восстановления дефекта черепа.
