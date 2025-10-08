В Челябинске «свежая вторичка» на 47% дороже, чем жилье в старых домах

В Челябинске доля «свежей вторички», построенной после 2015 года, достигает 29%. Столько же квартир в городе построено после 1954 года. «Свежую вторичку» продают по 140 000 рублей за квадрат, в домах более ранней постройки жилье стоит 94 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
На среднюю стоимость квадрата влияет качество квартир. В Челябинске стоимость квадратного метра в «двушке» в доме 2000-2015 годов постройки достигает 113 000 рублей, 1981-1999 гг. — 94 000 рублей, 1955-1980 годов — 85 000 рублей, 1945–1954 гг. — 74 000 рублей, 1930-1940 гг. — 98 000 рублей.
В целом по России за квадратный метр в «двушке» в доме не старше десяти лет придется отдать 185 000 рублей, в доме 2000-2015 годов постройки — 151 000 рублей, 1981-1999 — 98 000 рублей, 1955-1980 — 102 000 рублей. Таким образом в среднем по стране новая вторичка в «двушках» на 89% дороже, чем жилье, построенное 25-45 лет назад.
Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, несмотря на разницу в цене, покупать «свежую вторичку» гораздо выгоднее: технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт.
