В Челябинске «свежая вторичка» на 47% дороже, чем жилье в старых домах

В Челябинске новое вторичное жилье в среднем стоит 140 тысяч рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилье в домах 2000-2015 годов постройки продают по 113 000 рублей за квадрат
Жилье в домах 2000-2015 годов постройки продают по 113 000 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске доля «свежей вторички», построенной после 2015 года, достигает 29%. Столько же квартир в городе построено после 1954 года. «Свежую вторичку» продают по 140 000 рублей за квадрат, в домах более ранней постройки жилье стоит 94 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске доля вторичного жилья, которое было построено позже 2015 года, составила 29%. Столько же квартир на вторичном рынке было возведено после 1954 года. При этом квадратный метр в новых домах на „вторичке“ дороже на 47% — 138 000 рублей против 94 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

На среднюю стоимость квадрата влияет качество квартир. В Челябинске стоимость квадратного метра в «двушке» в доме 2000-2015 годов постройки достигает 113 000 рублей, 1981-1999 гг. — 94 000 рублей, 1955-1980 годов — 85 000 рублей, 1945–1954 гг. — 74 000 рублей, 1930-1940 гг. — 98 000 рублей.

В целом по России за квадратный метр в «двушке» в доме не старше десяти лет придется отдать 185 000 рублей, в доме 2000-2015 годов постройки — 151 000 рублей, 1981-1999 — 98 000 рублей, 1955-1980 — 102 000 рублей. Таким образом в среднем по стране новая вторичка в «двушках» на 89% дороже, чем жилье, построенное 25-45 лет назад.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, несмотря на разницу в цене, покупать «свежую вторичку» гораздо выгоднее: технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске доля «свежей вторички», построенной после 2015 года, достигает 29%. Столько же квартир в городе построено после 1954 года. «Свежую вторичку» продают по 140 000 рублей за квадрат, в домах более ранней постройки жилье стоит 94 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске доля вторичного жилья, которое было построено позже 2015 года, составила 29%. Столько же квартир на вторичном рынке было возведено после 1954 года. При этом квадратный метр в новых домах на „вторичке“ дороже на 47% — 138 000 рублей против 94 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. На среднюю стоимость квадрата влияет качество квартир. В Челябинске стоимость квадратного метра в «двушке» в доме 2000-2015 годов постройки достигает 113 000 рублей, 1981-1999 гг. — 94 000 рублей, 1955-1980 годов — 85 000 рублей, 1945–1954 гг. — 74 000 рублей, 1930-1940 гг. — 98 000 рублей. В целом по России за квадратный метр в «двушке» в доме не старше десяти лет придется отдать 185 000 рублей, в доме 2000-2015 годов постройки — 151 000 рублей, 1981-1999 — 98 000 рублей, 1955-1980 — 102 000 рублей. Таким образом в среднем по стране новая вторичка в «двушках» на 89% дороже, чем жилье, построенное 25-45 лет назад. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, несмотря на разницу в цене, покупать «свежую вторичку» гораздо выгоднее: технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...