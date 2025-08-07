Представители Олега Майами прояснили ситуацию о срыве концерта в Сургуте

Концерт Олега Майами в Сургуте (ХМАО), запланированный на 5 декабря, перенесен. Об этом URA.RU сообщил менеджер музыкального лейбла KAUFMAN MUSIC, который продюсирует певца из Екатеринбурга.
«Концерт перенесен на другую дату. Продажи билетов не приостановлены», — следует из сообщения. Новую дату выступления артиста агентству не раскрыли, как и причину переноса.
Тем временем на сайте театрально-концертной кассы ХМАО по-прежнему нельзя купить билеты на выступление Майами. По телефону оператор сообщил, что технические проблемы решат до конца недели.
Ранее URA.RU сообщало, что продажи билетов на концерт Майами в Сургуте 5 декабря поставили на «стоп». При этом певец угодил в скандал во время своего выступления на фестивале в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Певец со сцены обматерил пьяного фаната, который якобы громко говорил и мешал другим зрителям. После концерта Майами извинился за срыв.
