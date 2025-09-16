16 сентября 2025

Челябинский слесарь выиграл 30 млн рублей в лотерею

Слесарь механосборочных работ из Челябинской области Дмитрий К. выиграл в лотерею 30 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Дмитрий К. из Челябинской области покупает лотерейные билеты практически каждую неделю. На 624-й тираж, посвященный дню рождения „Жилищной лотереи“, мужчина взял шесть билетов. И по результатам розыгрыша один из них принес счастливчику 30 миллионов рублей на квартиру», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Победитель рассказал организаторам, что участвовать в лотереях начал по примеру отца своего друга. А когда он узнал о выигрыше — обалдел.

«Победитель решил получить выигрыш деньгами. Часть средств он потратит на поддержание здоровья родителей. Также мужчина думает обновить автомобиль и купить квартиру или дом», — отметили в пресс-службе «Столото».

