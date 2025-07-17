Зкологи рассказали концепцию нового челябинского горнолыжного курорта

Новый горнолыжный курорт «Аджигардак» станет экологичным
© Служба новостей «URA.RU»
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На курорте максимально снизят антропогенную нагрузку
На курорте максимально снизят антропогенную нагрузку Фото:

Эксперты сформируют экологическую концепцию будущего федерального круглогодичного горнолыжного курорта «Аджигардак». Об этом сообщил URA.RU руководитель ассоциации «Экострой» Виталий Безруков.

«Территория реконструированного курорта понесет новую антропогенную нагрузку, поэтому с целью ее снижения, сохранения природы нашего уникального края, наши эксперты ассоциации уже приступили к формированию экологической концепции и философии будущего курорта. Они активно участвуют в разработке комплексной программы по формированию экологически устойчивого ландшафта для создания баланса создание баланса между природой и человеком», — подчеркнул Безруков.

Всестороннее экологическое обследование сведет к минимуму антропогенную нагрузку и распределит территории отдыха оптимальным образом. В результате будут сформулированы рекомендации по проектированию объектов. В дальнейшем эксперты планирубт оценить экологичность стройматериалов. Ожидается, что это позволит преобразовать комплекс «Аджигардак» в один из ведущих горных и экологически ориентированных курортов России.

Проект реализуется поэтапно. На первом этапе планируется строительство гостиничных комплексов «Шале» на 25 номеров и «Горная тропа» на 150 номеров. В рамках второго этапа (2025–2028 годы) предусмотрено возведение трех гостиниц категорий 3 и 4 звезды (725 номеров), апартаментов (345 номеров), визит-центра, объектов общественного питания, инфраструктуры для активного отдыха, а также шести канатных дорог. Третий этап (2026–2030 годы) включает строительство многофункционального коллективного средства размещения на 600 номеров, апартаментов (1216 номеров), семи канатных дорог и других объектов для активного досуга и развлечений. В результате реализации проекта будет создано 65 километров маршрутов и 19 подъемников с общей пропускной способностью до 29 тысяч человек в час. 

В регионе планируется создать сеть горнолыжных курортов. О реконструкции старейшего в стране горнолыжного курорта «Аджигардак» накануне доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Завершение строительства комплекса запланировано к 2030 году, что позволит увеличить ежегодный туристический поток до 1,2 миллиона человек.

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Эксперты сформируют экологическую концепцию будущего федерального круглогодичного горнолыжного курорта «Аджигардак». Об этом сообщил URA.RU руководитель ассоциации «Экострой» Виталий Безруков. «Территория реконструированного курорта понесет новую антропогенную нагрузку, поэтому с целью ее снижения, сохранения природы нашего уникального края, наши эксперты ассоциации уже приступили к формированию экологической концепции и философии будущего курорта. Они активно участвуют в разработке комплексной программы по формированию экологически устойчивого ландшафта для создания баланса создание баланса между природой и человеком», — подчеркнул Безруков. Всестороннее экологическое обследование сведет к минимуму антропогенную нагрузку и распределит территории отдыха оптимальным образом. В результате будут сформулированы рекомендации по проектированию объектов. В дальнейшем эксперты планирубт оценить экологичность стройматериалов. Ожидается, что это позволит преобразовать комплекс «Аджигардак» в один из ведущих горных и экологически ориентированных курортов России. Проект реализуется поэтапно. На первом этапе планируется строительство гостиничных комплексов «Шале» на 25 номеров и «Горная тропа» на 150 номеров. В рамках второго этапа (2025–2028 годы) предусмотрено возведение трех гостиниц категорий 3 и 4 звезды (725 номеров), апартаментов (345 номеров), визит-центра, объектов общественного питания, инфраструктуры для активного отдыха, а также шести канатных дорог. Третий этап (2026–2030 годы) включает строительство многофункционального коллективного средства размещения на 600 номеров, апартаментов (1216 номеров), семи канатных дорог и других объектов для активного досуга и развлечений. В результате реализации проекта будет создано 65 километров маршрутов и 19 подъемников с общей пропускной способностью до 29 тысяч человек в час.  В регионе планируется создать сеть горнолыжных курортов. О реконструкции старейшего в стране горнолыжного курорта «Аджигардак» накануне доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Завершение строительства комплекса запланировано к 2030 году, что позволит увеличить ежегодный туристический поток до 1,2 миллиона человек.
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