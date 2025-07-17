Зкологи рассказали концепцию нового челябинского горнолыжного курорта

Эксперты сформируют экологическую концепцию будущего федерального круглогодичного горнолыжного курорта «Аджигардак». Об этом сообщил URA.RU руководитель ассоциации «Экострой» Виталий Безруков.
«Территория реконструированного курорта понесет новую антропогенную нагрузку, поэтому с целью ее снижения, сохранения природы нашего уникального края, наши эксперты ассоциации уже приступили к формированию экологической концепции и философии будущего курорта. Они активно участвуют в разработке комплексной программы по формированию экологически устойчивого ландшафта для создания баланса создание баланса между природой и человеком», — подчеркнул Безруков.
Всестороннее экологическое обследование сведет к минимуму антропогенную нагрузку и распределит территории отдыха оптимальным образом. В результате будут сформулированы рекомендации по проектированию объектов. В дальнейшем эксперты планирубт оценить экологичность стройматериалов. Ожидается, что это позволит преобразовать комплекс «Аджигардак» в один из ведущих горных и экологически ориентированных курортов России.
Проект реализуется поэтапно. На первом этапе планируется строительство гостиничных комплексов «Шале» на 25 номеров и «Горная тропа» на 150 номеров. В рамках второго этапа (2025–2028 годы) предусмотрено возведение трех гостиниц категорий 3 и 4 звезды (725 номеров), апартаментов (345 номеров), визит-центра, объектов общественного питания, инфраструктуры для активного отдыха, а также шести канатных дорог. Третий этап (2026–2030 годы) включает строительство многофункционального коллективного средства размещения на 600 номеров, апартаментов (1216 номеров), семи канатных дорог и других объектов для активного досуга и развлечений. В результате реализации проекта будет создано 65 километров маршрутов и 19 подъемников с общей пропускной способностью до 29 тысяч человек в час.
В регионе планируется создать сеть горнолыжных курортов. О реконструкции старейшего в стране горнолыжного курорта «Аджигардак» накануне доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Завершение строительства комплекса запланировано к 2030 году, что позволит увеличить ежегодный туристический поток до 1,2 миллиона человек.
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