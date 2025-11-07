Обяжут ли российских мужчин платить женщинам за домашний труд?
По словам юриста Ивана Курбакова, данная инициатива грозит проблемами в семьях
В интернете появилась информация о том, что в России хотят законодательно закрепить обязанность мужчин платить женщинам за домашний труд. Однако это является фейком. Идею о введении таких выплат озвучила в интервью СМИ общественный деятель Александра Миллер. Подобная инициатива пока не рассматривается на законодательном уровне. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Инициатива обязать мужчин оплачивать домашнюю работу принадлежит психологу Александре Миллер. Однако это ее личное мнение, которое она высказала в интервью СМИ. «В России следует законодательно обязать мужчин, которые запрещают своим женам устраиваться на работу, выплачивать „вынужденным“ домохозяйкам ежемесячную зарплату. С подобного рода инициативой выступила практикующий психолог, политический консультант, общественный деятель Александра Миллер. Ее слова приводит „Абзац“», — пишет Lenta.ru. На фоне появления информации о подобной инициативе, юрист Иван Курбаков заявил, что это грозит проблемами в семьях.
Фейки о введении выплат для домохозяек уже появлялись в интернете. Так, ранее в соцсетях распространялась информация о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года домохозяйки смогут получать зарплаты. Однако это оказалось фейком.
