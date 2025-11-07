Вблизи деревни под Пермью появится новое кладбище

Проект должен быть подготовлен до 14 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вблизи деревни Жебреи, расположенной неподалеку от Перми, планируется обустройство нового кладбища. Краевое минимущества 5 ноября издало приказ, предусматривающий разработку генерального плана для данного объекта.

«ГБУ ПК „Институт территориального планирования“ поручено разработать проект генерального плана для части территории Пермского муниципального округа за пределами населенных пунктов, рядом с деревней Жебреи. Проект необходимо представить в ведомство не позднее 14 ноября 2025 года. Средства на реализацию проекта будут выделены из краевого бюджета», — сказано в документе.

В рамках подготовки проекта институту предстоит выполнить ряд задач. В частности, собрать и систематизировать исходные данные, проанализировать текущее использование территории, провести ее комплексную оценку, а также разработать сам генплан, включающий текстовые и графические материалы.

