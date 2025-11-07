В Перми сносят старое здание инфекционной больницы. Фото, видео
Сейчас техника сносит корпус зеленого цвета
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В центре Перми спецтехника демонтирует старую инфекционную больницу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Здесь работает экскаватор. Кругом клубы пыли. Он сносит корпус зеленого цвета», — передает журналист.
Ранее URA.RU сообщало о планах рекультивации участка в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции. Старые корпуса медицинского учреждения больше не используются, а больница переехала в новое здание, расположенное в Индустриальном районе.
На месте зданий 1888 года постройки появится «Александровский сквер». Такое название было выбрано по итогам голосования. За него отдали голоса 34,67% жителей региона.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!