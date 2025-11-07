Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Перми сносят старое здание инфекционной больницы. Фото, видео

В центре Перми техника начала сносить старую инфекционную больницу
07 ноября 2025 в 17:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Здесь большое количество экскаваторов и клубы пыли

Сейчас техника сносит корпус зеленого цвета

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Перми спецтехника демонтирует старую инфекционную больницу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

«Здесь работает экскаватор. Кругом клубы пыли. Он сносит корпус зеленого цвета», — передает журналист. 

Ранее URA.RU сообщало о планах рекультивации участка в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции. Старые корпуса медицинского учреждения больше не используются, а больница переехала в новое здание, расположенное в Индустриальном районе.

Продолжение после рекламы

На месте зданий 1888 года постройки появится «Александровский сквер». Такое название было выбрано по итогам голосования. За него отдали голоса 34,67% жителей региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал