Сейчас техника сносит корпус зеленого цвета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Перми спецтехника демонтирует старую инфекционную больницу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Здесь работает экскаватор. Кругом клубы пыли. Он сносит корпус зеленого цвета», — передает журналист.

Ранее URA.RU сообщало о планах рекультивации участка в квартале, ограниченном улицами Куйбышева, Попова, Пушкина и Революции. Старые корпуса медицинского учреждения больше не используются, а больница переехала в новое здание, расположенное в Индустриальном районе.

