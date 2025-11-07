В Перми задержали похитителей автобусной остановки

Преступники не смогли скрыться с украденным, поскольку их заметили дорожные рабочие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в краже металлических комплектующих с автобусной остановки. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.

«Задержанными оказались двое мужчин. Один — житель Перми 1986 года рождения, второй — житель Гремячинска 1976 года рождения. Подозреваемые повредили конструкцию остановочного комплекса на улице Строителей и похитили металлические детали, чтобы в дальнейшем их продать. Ущерб от противоправных действий составил 100 тысяч рублей», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в telegram-канале.