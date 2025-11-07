Пермские слухи: санаторий закупил секретные приборы

Не бойтесь слухов - правда страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политтусовке Пермского края на минувшей неделе хватает тем для обсуждения. Новый куратор реготделения одной из партий, судя по всему, хочет стать депутатом, в Александровске объединились противники мэра, а подчиненных главы Чусового наказала прокуратура. В свежих «Слухах» вы также узнаете, что ошарашило жителей Кунгура, на что в Гайнах тратят миллионы и куда в Соликамске выбрасывают мусор.

Новый куратор «Новых людей» претендует на мандат заксобрания

Денис Шитов недавно достойно провел избирательную кампанию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Источники уверяют, что делегированный Москвой из Калининграда новый куратор реготделения «Новых людей» Егор Лаптев будет претендовать на мандат депутата заксобрания. С такой целью его завели в Прикамье. Занимающий сейчас этот пост Денис Шитов якобы пойдет в Госдуму при таком раскладе. Но с этой версией согласны не все инсайдеры. Другие говорят, что Шитов не хочет переходить в парламент РФ, в 2021 году он уже отказывался от мандата. В Перми у него семья и бизнес.

Инсайдеры считают, что московское руководство партии поступает не совсем порядочно по отношению к Шитову, который достойно представил «Новых людей» на выборах губернатора (которые провел полностью за свой счет). А про Лаптева говорят, что он — молодой, дерзкий и недоговороспособный. В отличие от Шитова, к которому нет претензий у краевых властей. А еще ходят слухи, что Лаптев каким-то образом связан с олигархом Андреем Кузяевым, но большинство инсайдеров в этом сильно сомневается.

Новая нарезка округов усложняет жизнь депутату от ЛДПР

Говорят, что депутат заксобрания от ЛДПР Алексей Золотарев несколько озадачен новой нарезкой округов. Он — списочник, всегда идет в региональной группе №21 (совпадает с одноименным одномандатным округом по границам). А округ этот увеличивается на 10 тысяч человек и порядка 10 новых населенных пунктов, которые раньше относились к округу №28. «Справится, скорее всего, но придется потрудиться. По спискам в принципе избираться сложно в больших городах, а не от „Единой России“ — еще сложнее», — рассуждают инсайдеры.

Пермский депутат готов расстаться с дорогим автомобилем ради выборов

Один из состоятельных пермских депутатов выставил на продажу свой дорогой автомобиль известной марки. И все — ради того, чтобы помочь своей партии на грядущих выборах в заксобрание, гордуму Перми и Госдуму РФ. Эта партия готовится провести больше людей, чем пять лет назад, кандидаты у нее ограничены в средствах, и потому спонсором решил стать этот депутат ЗС — у него нет выбора.

Директор санатория прогуливает заседания думы из-за работы

Депутат пропустил уже два заседания думы Добрянки из-за работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недавно ставший руководителем санатория «Усть-Качка» в Пермском районе Кирилл Толстой якобы не успевает ходить на заседания думы Добрянки, где является депутатом. Дело в том, что Толстой был много лет директором расположенного в Добрянском округе санатория «Демидково», и в этом качестве избирался в думу. Но потом его карьера сильно поменялась. «Надо понимать, что в территории всегда было сильно противостояние Полазны, которую представляет Толстой, и Добрянки. Он пропустил уже две пленарки. Депутаты затаили обиду», — говорят слухачи. И напоминают, что полгода пропусков чреваты лишением мандата.

Прокуратура сорвала планы сына экс-мэра Краснокамска

Отстранение прокуратурой бывшего мэра Краснокамска Игоря Быкариза от власти — серьезный удар по бизнесу его сына Максима, считают сплетники. Последние месяцы в городе ходили слухи, что Быкариз-младший всерьез нацелился на реализацию ряда строительных проектов в городском округе. «Для этого он [Максим Быкариз] и учредил строительную фирму. Теперь вести дела будет сложнее», — считают сплетники.

Подчиненным главы Чусового опять досталось от прокуратуры

Источники рассказывают, что в Чусовом прокуратура вновь наказала подчиненных мэра Сергея Белова, которые якобы занимались кумовством. В этот раз надзорный орган усмотрел нарушение законодательства в действиях руководства городского центра культурного развития. В муниципальное учреждение, вроде как, были трудоустроены близкие родственники директора. В октябре главе округа было внесено представление прокуратуры. «В мэрии его рассмотрели и „приняли меры к устранению выявленных нарушений“, рассказал источник. Якобы кого-то даже привлекли к ответственности, в чем лично многие сомневаются», — поговаривают источники.

Оппоненты мэра Александровска хотят отстоять гимназию

Оппоненты Ольги Белобаржевской решили объединить усилия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Александровске продолжают обсуждать ликвидацию гимназии №1. Источники рассказывают, что противники этого решения сдаваться не намерены. Сейчас оппоненты мэра Ольги Белобаржевской объединяются, чтобы отстоять право коллектива продолжить работу в родной гимназии. «Многих это недальновидное решение властей сплотило в Александровске и сейчас готовится план действий, чтобы противостоять решению руководства города», — объяснили инсайдеры.

На проблемный стадион в Гайнах снова тратят миллионы

Жители Гайн негодуют — в главный поселковый стадион якобы опять «зарывают миллионы». Спортивное сооружение было отремонтировано при экс-мэре Владимире Исаеве. Но работы были проведены с нарушениями, а стадион почти сразу начал приходить в негодность. В 2023 году работы по реконструкции объекта начались вновь и должны были завершиться еще год назад. Но, по словам источника, у подрядчика якобы вновь возникли какие-то проблемы. И теперь бюджет вновь тратит крупные суммы, чтобы восстановить стадион. «Это на фоне того, что власти годами не могут расселить пенсионеров в отдаленных деревнях, и вечных проблем с отсутствием нормальных дорог в округе», — сетуют инсайдеры.

В Соликамске возникла проблема с площадками под мусор

Поговаривают, что жители Соликамска настолько недовольны состоянием контейнерных площадок под ТКО, что готовы подключить к противостоянию с чиновниками прокуратуру. «Есть мнение, что некоторые активисты специально сидели „в кустах“ и ждали, когда помощник городского прокурора поедет выбрасывать мусор, чтобы потом начать распространять в соцсетях информацию о том сколько отходов он якобы выносит на несанкционированную площадку и почему не требует от мэра обустроить главы разрешенное место с мусорными контейнерами. Все это выглядит нелепо и очень смешно — как будто если ты прокурор, то везде ходи „с корочками“, нон-стоп все проверяй, а главное не вздумай выкидывать мусор», — иронизируют собеседники.

Жители Пермского округа страдают от действий монополиста

Ходят слухи, что жители Пермского округа возмущены регулярным отсутствием электричества. С начала осени на сетях стартовали ремонтные работы, но заявленное время отключения электроэнергии якобы не соблюдается. По регламенту в 19:00 у жителей уже должен быть свет, но его все время включают лишь после полуночи.

На жалобы поставщик электричества якобы не реагирует, а пермяки вынуждены коротать вечера в потемках. «Ситуация ужасная: ни детям домашнее задание не сделать, ни поесть приготовить, да что уж говорить — у многих отопление зависит от электричества, а на улице не май месяц», — негодуют возмущенные жители. Люди недовольны и самими работниками, которые позволяют себе заезжать на технике в их огороды без предупреждения, нанося вред посадкам. Поговаривают, что пермяки уже подготовили и направили жалобы на действия поставщика энергоресурсов во всевозможные инстанции.

Жителей Кунгура ошарашил новый главврач

Новый главврач затеял в больнице масштабные реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что в Кунгуре недавно назначенный на пост главного врача местной больницы Сергей Вылегжанин резко начал реформы. Они не всем пришлись по нраву — в шоке как пациенты, так и медики. «В Кыласово закрыли круглосуточный стационар, сотрудников больниц переводят с нормальных окладов на половину, то и на четверть ставки. Многие вообще боятся, что их уволят. Такая вот оптимизация началась буквально за неделю», — рассказывают инсайдеры. Между тем другие отмечают, что у Вылегжанина нет иного выхода — финансовое положение Кунгурской больницы якобы довольно непростое.

В Перми наводит смуту загадочный медиаменеджер

Говорят, что один из пермских радиохолдингов может возглавить новый медиаменеджер. Только вот, по словам инсайдеров, профессиональные качества руководителя у сотрудников СМИ вызывают вопросы. «Известно, что это женщина, все знают ее имя и фамилию. Но вот где она раньше работала и каких добивалась результатов — загадка», — говорят слухачи. По их словам, медиаменеджер ранее пыталась возглавить в Перми активы уральского медиамагната Николая Грахова, но тот ее кандидатуру не одобрил. «Сейчас она планирует руководить другим пермским холдингом из сферы СМИ. Только вот его журналисты опасаются, что у пермячки маловато для этого компетенций», — добавляют сплетники.

В пермском санатории появились секретные приборы

Ходят слухи, что в одном из пермских санаториев установили загадочные аппараты. Говорят, их закупили еще до пандемии COVID-19, а пользоваться ими разрешено лишь по особому приглашению. «Главврач сам показывает оборудование и даже лично приводит пациентов на процедуры. Устройства иностранного производства, про них нигде ничего не пишут, попасть на прием можно только по знакомству. Все держат в секрете», — шепчутся слухачи.

Коммунальщики Перми радуются погоде

Первый снегопад не доставил серьезных проблем подрядчикам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По слухам из департамента дорог и благоустройства, в ведомстве царит атмосфера праздника. На дворе уже ноябрь, но серьезных снегопадов в городе еще не случилось: не надо выводить ни людей, ни технику на уборку снега. А тот снег, что выпал, — растаял почти без усилий властей. Довольны также и подрядчики, а некоторым, по слухам, уже оплатили уборку вверенных территорий.

Многодетные пермяки огорчены графиком работы зоопарка

Шепчутся, что многие жители Перми недовольны графиком работы нового зоопарка в микрорайоне Нагорный. Там возобновляют показательные кормления животных. Как уверяют специалисты, все животные адаптировались и готовы к посещению людей. Но показательные кормления проводят не в дни льготного посещения многодетных семей. Видимо, в руководстве подзабыли, что в стране взят курс на поддержку многодетных, недоумевают слухачи.

Пермяки обходят стороной пункты выдачи маркетплейса

Еще недавно в ПВЗ известного маркетплейса было многолюдно Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Поговаривают, что пункты выдачи популярного маркетплейса в Перми заметно опустели. Некоторые даже стали закрываться раньше, видимо, из-за малого числа клиентов. «Еще недавно там толпы стояли, люди едва не дрались за посылки, а теперь даже в час пик никого нет. То ли все перешли на курьеров, то ли разочаровались в сервисе и ушли к конкурентам», — шепчутся в городе.

Музей PERMM утратил связь с художниками

Поговаривают, что пермский музей современного искусства PERMM утрачивает связи с серьезными художниками. После увольнения с поста директора Наили Аллахвердиевой там просто не с кем общаться, шепчут злые языки. «Новое руководство маломобильно, ничего по сути не решает. Организовать на базе PERMM какой-либо нестандартный проект становится слишком муторно», — судачат в тусовке.

Современное искусство уходит от государства

На фоне затихания жизни в государственном музее совриска наблюдатели отмечают, что в Перми активно развиваются частные инициативы. «Именно они начинают вытаскивать на свет местных малоизвестных современных творцов, а также привозить в город знаменитостей мирового масштаба. Простой пример — инсталляция „Афинская школа“. Роман Сакин и Антон Козлов привезли ее в частный ЦГК, а не в музей, подведомственный минкультуры», — анализируют ситуацию инсайдеры.

Пермяки не спешат раскупать новогодние товары

Поговаривают, что в пермских магазинах новогодние украшения и подарки появились удивительно рано. Однако, несмотря на сверкающие витрины, покупателей почти нет. «На полках уже появились мишура, игрушки и подарочные наборы, а людей в залах единицы. В торговых центрах пока ни елок, ни гирлянд, ни атмосферы праздника. Похоже, пермяки не спешат включаться в предновогоднюю потребительскую гонку», — говорят инсайдеры.

