Пермяки выходили отпраздновать 7 Ноября с флагами и транспарантами Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Ровно 108 лет назад, 7 ноября 1917 года, в Петрограде произошло восстание большевиков, завершившееся социалистической революцией. А 100 лет назад в Перми в этот день торжественно открыли мемориальный комплекс Борцам революции. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР. URA.RU решило вспомнить, как в Пермском крае в разные годы праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции.

Большевики и праздничная пропаганда

Композиция, символизирующая классовую борьбу, установленная недалеко от Речного вокзала Фото: https://vk.com/wall-86364732_25133?z=photo-86364732_457253182%2Fwall-86364732_25133

Государственные архивы Пермского края рассказывают о том, что большевики «монополизировали революцию». А годовщина Октябрьского переворота (по старому стилю вооруженное восстание в Петрограде произошло в ночь с 25 на 26 октября) стала главным событием в жизни советского человека. Уже в первые годы после революции празднование проходило с размахом. Улицы Перми украшали плакаты, а на улицах устанавливали огромные фигуры, которые олицетворяли борьбу рабочего класса с мировой буржуазией.

«Вторая годовщина Октябрьской революции представляла собой комплексные мероприятия, символически объединявшие Пермь и Мотовилиху. Целью было одновременно создание праздничного настроения и отдыха от тяжелых будней и мобилизация населения на дальнейшие действия, которые должны вести к победе в Гражданской войне. Праздничная пропаганда должна была закрепить в сознании красноармейцев идею о народности, безальтернативности и мессианской роли советской власти и подвигнуть их дальше защищать ее с оружием в руках. Отдельно стоит сказать про эмоции, которые испытывали участники этих мероприятий. Настроение у всех было праздничное. Дети веселились и бегали, взрослые кричали „ура“, даже раненые красноармейцы с энтузиазмом готовы были ринуться в бой за советскую власть», — указано на сайте Пермского госархива социально-политической истории.

Продолжение после рекламы

Парад в Военные годы

Санитарная дружина города Молотова на параде 7 ноября 1941 года Фото: ПермГАСПИ

Даже во время Великой Отечественной войны пермяки не отказывались от праздничных мероприятий. 7 ноября 1941 года в Молотове (впоследствии — Пермь) прошел парад, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции. На городские улицы вышли участницы санитарных дружин, сообщает ПермГАСПИ.

Демонстрации трудящихся в перестроечное время и после развала СССР

В так называемый «застойные» годы. На улицах городов края проходили торжественные демонстрации трудящихся. Лозунги, с которыми рабочие выходили на мероприятия, отражали дух времени. Например, в Березниках участие в параде принимали лошади и автомобиль, увешанный транспарантами «антибюрократического характера», указано на сайте госархива. А в Перми, уже после развала СССР, люди требовали от власти «вернуть народные деньги» и «вернуть на полки магазинов продукты».

В 1991 году перестал существовать СССР, а вскоре не стало и самого праздника -сначала вместо него был утвержден День согласия и примирения, который жители России ежегодно отмечают 4 ноября.