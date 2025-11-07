Пермские синоптики рассказали о погоде на выходные

8 и 9 ноября погоду будет определять циклоническая депрессия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Самым теплым днем на неделе, а возможно, и за весь ноябрь стало 7 ноября. В Перми было до +7 градусов, что на 8–9 градусов выше климатической нормы. Однако в выходные погоду будет определять циклоническая депрессия — произойдет небольшое понижение температуры.

«В субботу, 8 ноября, течение суток в крае — от +1 до +6 градусов, вечером на севере и востоке — до –2 градусов, в Перми — от +3 до +5 градусов. В воскресенье, 9 ноября, на север и восток края поступит более холодный воздух. Здесь ожидается температура от 0 до –5 градусов, на крайнем северо-востоке — до –10 градусов. В центральных районах, включая Пермь, температура в течение суток будет около 0 градусов, на юге — до +3 градусов. Не исключен слабый мокрый снег», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.