13 мая 2025

Депутат из Салехарда, сжигавший доллары, вернулся из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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По окончании контракта, он занялся гуманитарной помощью
По окончании контракта, он занялся гуманитарной помощью Фото:

Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев вернулся со специальной военной операции и планирует продолжить карьеру на гражданской службе. Об этом URA.RU сообщили собеседники в политических кругах.

«На зарплату помощника сенатора Арефьев после выплат за службу на СВО уже не согласится. В планах у него получить хорошую должность после прохождения кадровой программы развития ветеранов и участников спецоперации», — уточняет собеседник URA.RU в политических кругах.

Сам Арефьев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что сейчас не строит конкретных карьерных планов и сосредоточен на саморазвитии и общественной деятельности. «Программа „Герои Ямала“ для меня, в первую очередь, это возможность получить новый опыт и развить компетенции. Отборочные задания я прошел, но пока не обладаю информацией, допущен ли я до участия в программе. Текущий контракт с Министерством обороны закончился, и я вновь выехал на территорию новых регионов. О карьерных перспективах пока не думаю. Для меня важно приносить пользу Родине», — сообщил Арефьев URA.RU.

Сам депутат, по словам источников, находится за пределами округа. Арефьев сообщил корреспонденту, что он занимается гуманитарной помощью в новых регионах России.

В свое время Роман Арефьев стал известен благодаря экстравагантным поступкам. К примеру, он публично сжигал доллары в ответ на санкции Запада, предлагал создать соцсеть для покойников, писал стихи с критикой США, вызывал на бой Илона Маска.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Арефьев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. В администрации Салехарда URA.RU пояснили, что Арефьев будет участвовать в работе думы дистанционно.

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Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев вернулся со специальной военной операции и планирует продолжить карьеру на гражданской службе. Об этом URA.RU сообщили собеседники в политических кругах. «На зарплату помощника сенатора Арефьев после выплат за службу на СВО уже не согласится. В планах у него получить хорошую должность после прохождения кадровой программы развития ветеранов и участников спецоперации», — уточняет собеседник URA.RU в политических кругах. Сам Арефьев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что сейчас не строит конкретных карьерных планов и сосредоточен на саморазвитии и общественной деятельности. «Программа „Герои Ямала“ для меня, в первую очередь, это возможность получить новый опыт и развить компетенции. Отборочные задания я прошел, но пока не обладаю информацией, допущен ли я до участия в программе. Текущий контракт с Министерством обороны закончился, и я вновь выехал на территорию новых регионов. О карьерных перспективах пока не думаю. Для меня важно приносить пользу Родине», — сообщил Арефьев URA.RU. Сам депутат, по словам источников, находится за пределами округа. Арефьев сообщил корреспонденту, что он занимается гуманитарной помощью в новых регионах России. В свое время Роман Арефьев стал известен благодаря экстравагантным поступкам. К примеру, он публично сжигал доллары в ответ на санкции Запада, предлагал создать соцсеть для покойников, писал стихи с критикой США, вызывал на бой Илона Маска. Ранее URA.RU сообщало о том, что Арефьев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. В администрации Салехарда URA.RU пояснили, что Арефьев будет участвовать в работе думы дистанционно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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