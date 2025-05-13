Депутат из Салехарда, сжигавший доллары, вернулся из зоны СВО

Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев вернулся со специальной военной операции и планирует продолжить карьеру на гражданской службе. Об этом URA.RU сообщили собеседники в политических кругах.
«На зарплату помощника сенатора Арефьев после выплат за службу на СВО уже не согласится. В планах у него получить хорошую должность после прохождения кадровой программы развития ветеранов и участников спецоперации», — уточняет собеседник URA.RU в политических кругах.
Сам Арефьев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что сейчас не строит конкретных карьерных планов и сосредоточен на саморазвитии и общественной деятельности. «Программа „Герои Ямала“ для меня, в первую очередь, это возможность получить новый опыт и развить компетенции. Отборочные задания я прошел, но пока не обладаю информацией, допущен ли я до участия в программе. Текущий контракт с Министерством обороны закончился, и я вновь выехал на территорию новых регионов. О карьерных перспективах пока не думаю. Для меня важно приносить пользу Родине», — сообщил Арефьев URA.RU.
Сам депутат, по словам источников, находится за пределами округа. Арефьев сообщил корреспонденту, что он занимается гуманитарной помощью в новых регионах России.
В свое время Роман Арефьев стал известен благодаря экстравагантным поступкам. К примеру, он публично сжигал доллары в ответ на санкции Запада, предлагал создать соцсеть для покойников, писал стихи с критикой США, вызывал на бой Илона Маска.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Арефьев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. В администрации Салехарда URA.RU пояснили, что Арефьев будет участвовать в работе думы дистанционно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!