«Версий много»: родственник одного из четырех утонувших пермских рыбаков рассказал о трагедии

В Прикамье рыбаки погибли на Вишере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все четверо рыбаков, утонувших в Вишере, рыбачили в одном месте. Двое из них были запутаны в сетях, а двух обнаружили под перевернутой лодкой. Все они были похоронены 6 и 7 ноября. О том, что могло произойти с пермяками и деталях трагической истории URA.RU рассказал родственник одного из погибших рыбаков на условиях анонимности.

«У нас версий много. Четкого понимания, что именно произошло нет. Известно, что погибли они в одном месте: двое были запутаны в сетях, а двое были накрыты лодкой. Тех, что находились под лодкой так и обнаружили — перевернули судно и увидели тела. Местные жители говорят, что лодки находились друг от друга всего в 300 метрах, но никак не расстоянии полутора километров. Самое загадочное — это лодки: рыбаки, обнаруженные под лодкой, находились не под своей лодкой. Эта лодка принадлежала тем двоим, что запутались в сетях», — поделился пермяк.

На вопрос о том, находились ли погибшие в спасательных жилетах, мужчина ответил, что не готов с уверенностью что либо утверждать. «Если они запутались в сетях, то хоть в жилетах, хоть без — они бы погибли», — подчеркнул он. Родственник также сообщил, что рыбаки уехали вечером 1 ноября. Они не планировали ночевать на реке или берегу, но родственники предполагали, что мог сломаться мотор у лодки или произошло что-то другое непредвиденное. Спустя сутки пермяков поехали искать, а третьего ноября уже были обнаружены тела.

Продолжение после рекламы

Двух рыбаков похоронили 6 ноября, еще двух проводили в последний путь 7го. В местном сообществе соцсети «ВКонтакте» была размещена информация о похоронах и прощании. Многие жители поселков выразили семьям усопших соболезнования.