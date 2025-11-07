«Версий много»: родственник одного из четырех утонувших пермских рыбаков рассказал о трагедии
В Прикамье рыбаки погибли на Вишере
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Все четверо рыбаков, утонувших в Вишере, рыбачили в одном месте. Двое из них были запутаны в сетях, а двух обнаружили под перевернутой лодкой. Все они были похоронены 6 и 7 ноября. О том, что могло произойти с пермяками и деталях трагической истории URA.RU рассказал родственник одного из погибших рыбаков на условиях анонимности.
«У нас версий много. Четкого понимания, что именно произошло нет. Известно, что погибли они в одном месте: двое были запутаны в сетях, а двое были накрыты лодкой. Тех, что находились под лодкой так и обнаружили — перевернули судно и увидели тела. Местные жители говорят, что лодки находились друг от друга всего в 300 метрах, но никак не расстоянии полутора километров. Самое загадочное — это лодки: рыбаки, обнаруженные под лодкой, находились не под своей лодкой. Эта лодка принадлежала тем двоим, что запутались в сетях», — поделился пермяк.
На вопрос о том, находились ли погибшие в спасательных жилетах, мужчина ответил, что не готов с уверенностью что либо утверждать. «Если они запутались в сетях, то хоть в жилетах, хоть без — они бы погибли», — подчеркнул он. Родственник также сообщил, что рыбаки уехали вечером 1 ноября. Они не планировали ночевать на реке или берегу, но родственники предполагали, что мог сломаться мотор у лодки или произошло что-то другое непредвиденное. Спустя сутки пермяков поехали искать, а третьего ноября уже были обнаружены тела.
Двух рыбаков похоронили 6 ноября, еще двух проводили в последний путь 7го. В местном сообществе соцсети «ВКонтакте» была размещена информация о похоронах и прощании. Многие жители поселков выразили семьям усопших соболезнования.
О трагической гибели четверых пермских рыбаков из поселков Данилов луг и Усть-Язьва стало известно 5 ноября. Краевое управление МЧС сообщило, что для извлечения из воды тел погибших, привлекались спасатели. Позже СУ СК региона оповестило, что проводит проверку на предмет обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!