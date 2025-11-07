Археологи нашли границу старинного некрополя на месте бывшего зоопарка в Перми

Начался демонтаж старого зоопарка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории бывшего пермского зоопарка в Архиерейском квартале начались масштабные археологические работы и демонтаж старых построек, которые продлятся до 2026 года. Ученые уже обнаружили первые находки, связанные с историей этого места, передают СМИ.

«На территории Архиерейского квартала в Перми, где с 1930 года до недавнего времени располагался зоопарк, начались комплексные исследовательские работы. Археологи уже получили первые результаты: им удалось определить одну из границ архиерейского некрополя и обнаружить остатки ограды, отделявшей кладбище от сада, существовавших здесь до 1930-х годов. Находки были ожидаемыми и подтверждают исторические данные», — рассказала Мария Мингалева, младший научный сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ. Ее слова передает «Вкурсе.ру».

Параллельно с раскопками под наблюдением специалистов начался демонтаж строений бывшего зоопарка. Разборка зданий ведется поэлементно и бережно — от кровли к фундаменту, что по сути является ручной работой. Эти работы являются подготовительным этапом к масштабному благоустройству территории в рамках проекта преображения Архиерейского квартала, презентованного краевыми властями в октябре.

Продолжение после рекламы

В ходе подготовки территории запланирован снос аварийных деревьев, преимущественно кленов и тополей, однако более 70 деревьев и кустарников будут сохранены. Среди них — 14 старовозрастных лип и один вяз, имеющих биологическую и историческую ценность. Для их защиты подрядчик огораживает деревья по границам проекции кроны, а информация о них будет внесена в систему «Зеленый город».