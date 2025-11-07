Логотип РИА URA.RU
Пермская синематека запустила серию взрослого кино. Афиша

07 ноября 2025 в 20:48
Пермская синематека ждет взрослых зрителей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На этой неделе в Пермской синематеке в прокат вышла серия премьер. За исключением одной, все они отмечены возрастным цензом 18+. Что стоит посмотреть в «Кристалле» в эти выходные и в начале следующей недели — в обзоре URA.RU.

«Пианистка» (18+)

Фильм снят по мотивам романа австрийской писательницы Эльфриды Елинек, получившей в 2004 году Нобелевскую премию. Главная героиня Эрика — профессор Венской консерватории. Она учит молодежь музыке Шуберта, сама же, будучи монстром современной цивилизации, страшно далека от гармонии небесных сфер. Она по-детски делит ложе со старой мегерой-мамашей, лишена всякого подобия личной жизни, после занятий тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует и его, и зрителя.

«Дело Фриды» (18+)

Картина рассказывает историю страшного преступления Фриды Келлер, которое потрясло и раскололо европейское общество начала XX века. В ходе судебного расследования предстояло решить, может ли преступник быть жертвой обстоятельств или быть оправданным. Именно трагедия Фриды Келлер вдохновила Михаила Булгакова на создание образа Фриды в романе «Мастер и Маргарита».

Продолжение после рекламы

«Новая волна» (18+)

Ленте Ричарда Линклейтера рукоплескали гости Каннского кинофестиваля, ее отдельно отметил Квентин Тарантино. Фильм посвящен съемкам первой полнометражной работы Жана-Люка Годара «На последнем дыхании». Он воссоздает «хронологию» работы Годара над своей дебютной работой в полнометражном формате. 

«Мой сын» (18+)

Картина Вячеслава Клевцова рассказывает историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни она идет на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, ее приемный сын Леша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. В ролях: Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Алексей Филимонов и другие.

«Пуанты для моей мамы» (16+)

Кристина все детство провела с отчимом на крайнем севере. В 15 лет она поступает в балетную школу-интернат в Вологде, где на танцевальном фестивале ее замечает ректор Московской академии балета Сергей Филин. Мечта Кристины о Большом театре, ее несомненный талант и ежедневный труд вступают в борьбу с одиночеством, синдромом Аспергера, буллингом одноклассников и желанием учителей преподавать лишь послушным, а не талантливым.

«Голосовой помощник» (18+)

Триллер рассказывает, как лучшие друзья отправляются загород отдохнуть. В коттедже есть все, даже умная колонка «Алена». Устройство предлагает компании необычную игру «Найди убийцу», в которой подсказки связаны с последними днями их подруги Алены, погибшей при странных обстоятельствах.

