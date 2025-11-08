Пермяки выйдут на митинг с требованием остановить рейдерский захват бассейна

В Перми всего два пятидесятиметровых бассейна: «Олимпия» и «БМ» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми 10 ноября состоится согласованное властями протестное мероприятие в поддержку сохранения одного из двух пятидесятиметровых бассейнов города — «БМ». Митинг на 500 участников запланирован на 19:00 на территории самого спортивного комплекса, сообщили в «БМ».

«Мероприятие согласовано с властями и полицией, абсолютно законно и безопасно для участников. Охрана мероприятия будет обеспечена сотрудниками полиции», — указано на странице бассейна во «ВКонтакте».

Организаторы протестной акции требуют от правоохранительных органов провести внутреннее расследование фактов искусственного затягивания возбуждения уголовного дела и возбудить дело против ООО «Пермская финансовая корпорация» и ООО «Консалтинг-Сервис». Мероприятие направлено на демонстрацию общественной значимости бассейна для города. Организаторы призывают спортсменов, посетителей и коллектив спорткомплекса поддержать акцию своим присутствием, отмечая, что участие не потребует агитации или активных действий.

Продолжение после рекламы

Причиной акции стала критическая ситуация вокруг бассейна, который выставлен на торги. Руководство спорткомплекса добивается признания объекта единым имущественным комплексом, чтобы не допустить его раздела, в то время как ООО «Пермская финансовая корпорация», претендующая на залоговое имущество после приобретения прав требования по кредиту, выступает против.

Конфликт берет начало в 2015 году, когда учредители бассейна взяли кредит на ремонт, после чего большая часть средств была перемещена через сеть взаимосвязанных фирм. ПФК выкупила долг за 44 млн рублей, и, несмотря на расследование налоговой службы, уголовное дело так и не было возбуждено. В администрации бассейна полагают, что истинная цель — освободить ценную землю в центре города для новой застройки, пишет properm.ru.