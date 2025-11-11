На ключевом заводе дорожной техники Кургана сменился руководитель

Курганский завод «Регион 45» возглавил Андрей Шумаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на заводе дорожной техники «Регион 45» сменился руководитель. Должность генерального директора покинул Сергей Лютиков. Его сменил Андрей Шумаков, работавший техническим директором на предприятии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«На заводе „Регион 45“ сменился руководитель, ответственный за производство. Управляющим назначен Андрей Шумаков, который ранее был техническим директором на предприятии. Сергей Лютиков займется другими функциями», — сообщил источник.

Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил Сергей Лютиков, который также является совладельцем компании. Он отметил, что Андрей Шумаков будет полностью отвечать за производство. Сам же Лютиков займется работой с крупными корпоративными клиентами и развитием внешнеэкономической торговли. Опытный управленец возглавлял завод в качестве генерального директора с мая 2020 года.

