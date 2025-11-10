Логотип РИА URA.RU
Стало известно, когда построят ледовые городки в районах Перми

Ледовые городки в районах Перми будут посвящены русским сказкам
10 ноября 2025 в 09:47
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми ищут подрядчиков для устройства ледовых городков в Индустриальном и Кировском районах. На работы выделили 1,4 млн рублей. 

«Устройство ледовых объектов новогоднего городка в парке „Счастье есть“ по улице Маршала Рыбалко, 106 и в саду имени Миндовского по улице Мира, 9. Начальная (максимальная) стоимость каждого контракта составляет 723 тысячи рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Ледовые комплексы будут посвящены русским сказкам. На каждой площадке требуется установить не менее двух объектов, в том числе лабиринт и ледяной трон. Работы необходимо завершить до 25 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что тематика главного ледового городка в Перми будет основана на произведениях Павла Бажова и фольклоре коми-пермяков. На эспланаде появятся скульптурные группы, изображающие «Кудым-Оша», «Хозяйку Медной горы», персонажей сказок «Серая шейка» и «Серебряное копытце», а также панель с логотипом «Легенды пармы» и развлекательная зона с горками. 

