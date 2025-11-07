В Дагестане вертолет упал на жилой дом: вся информация к этому часу

В Карабудахкентском районе Дагестана разбился частный вертолет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Частный вертолет Ка-226 с туристами упал в Дагестане. Информацию передает ГУМЧС РФ по региону. Машина рухнула на территорию базы отдыха «Жемчужина». Среди пассажиров есть и пострадавшие, и погибшие. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что случилось

Вертолет летел из Кизляра в Избербаш. Предварительно, он двигался к Сулакскому каньону и горным районам. Вертолет до пункта назначения не долетел — он упал в Карабудахкентском районе Дагестана.

Погибшие и пострадавшие

В результате трагедии погибло четверо пассажиров Фото: Илья Московец © URA.RU

В летательном аппарате находилось семь человек. Троих пострадавших экстренно отправили в Избербашскую больницу.

«Один из раненых в крайне тяжелом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ», — передает Минздрав в telegram-канале. Лечение их находится на контроле министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Еще четверо человек погибли.

Последствия трагедии