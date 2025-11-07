В Дагестане вертолет упал на жилой дом: вся информация к этому часу
В Карабудахкентском районе Дагестана разбился частный вертолет
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Частный вертолет Ка-226 с туристами упал в Дагестане. Информацию передает ГУМЧС РФ по региону. Машина рухнула на территорию базы отдыха «Жемчужина». Среди пассажиров есть и пострадавшие, и погибшие. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что случилось
Вертолет летел из Кизляра в Избербаш. Предварительно, он двигался к Сулакскому каньону и горным районам. Вертолет до пункта назначения не долетел — он упал в Карабудахкентском районе Дагестана.
Погибшие и пострадавшие
В результате трагедии погибло четверо пассажиров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В летательном аппарате находилось семь человек. Троих пострадавших экстренно отправили в Избербашскую больницу.
«Один из раненых в крайне тяжелом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ», — передает Минздрав в telegram-канале. Лечение их находится на контроле министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Еще четверо человек погибли.
Последствия трагедии
Вертолет упал недалеко от базы отдыха «Жемчужина». Летательный аппарат разрушил на земле частный дом. Произошло возгорание. К счастью, внутри него не было людей, так как дом не эксплуатировался. На месте падения работают экстренные службы.
Материал из сюжета:Частный вертолет упал в Дагестане
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.