В Дагестане упал вертолет с туристами
Вертолет выполнял полет из Кизляра в Избербаш
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Дагестане упал частный вертолет. Предварительно, имеются пострадавшие. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
«На территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет», — говорится на официальном сайте МЧС. Вертолет выполнял полет из Кизляра в Избербаш. Информацию о падении также подтвердили в региональном МЧС URA.RU.
На борту многоцелевого вертолета Ка-226 находилось семь человек. В результате крушения, предварительно, четыре человека погибли. Три человека пострадали. Кликвидации последствий привлечено 16 человек и 4 единицы техники. От МЧС России задействовано 11 человек и 3 единицы техники.
