В Дагестане упал вертолет с туристами

07 ноября 2025 в 18:03
Вертолет выполнял полет из Кизляра в Избербаш

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Дагестане упал частный вертолет. Предварительно, имеются пострадавшие. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«На территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет», — говорится на официальном сайте МЧС. Вертолет выполнял полет из Кизляра в Избербаш. Информацию о падении также подтвердили в региональном МЧС URA.RU.

На борту многоцелевого вертолета Ка-226 находилось семь человек. В результате крушения, предварительно, четыре человека погибли. Три человека пострадали. Кликвидации последствий привлечено 16 человек и 4 единицы техники. От МЧС России задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

