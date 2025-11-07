Стало известно состояние пострадавших при падении вертолета в Дагестане

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло крушение частного вертолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из троих выживших в результате крушения вертолета в Дагестане один находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Республики Дагестан.

«Один из раненых в крайне тяжелом состоянии нетранспортабелен», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двое других пострадавших будут транспортированы в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ. Лечение пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан Ярослава Глазова.