Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Названа предварительная причина крушения вертолета в Дагестане

Причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать техническая неисправность
07 ноября 2025 в 18:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вертолет мог упасть из-за технической неисправности

Вертолет мог упасть из-за технической неисправности

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Одной из причин, по которой мог упасть вертолет в Дагестане, специалисты рассматривают техническую неисправность. Об этом сообщили в оперативных службах.

«В качестве причины рассматривается техническая неисправность. Будут рассмотрены и другие версии ЧП», — пишет ТАСС.

О крушении частного вертолета Ка-226 стало известно 7 ноября. На борту вертолета Ка-226, по предварительным данным, были семь человек. В результате его падения, предварительно, погибли четыре человека, еще три пострадали. Однако, по данным СМИ, руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафило заявил, что на борту не было туристов, но информацию о погибших  и пострадавших он не опроверг.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал