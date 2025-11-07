Названа предварительная причина крушения вертолета в Дагестане

Одной из причин, по которой мог упасть вертолет в Дагестане, специалисты рассматривают техническую неисправность. Об этом сообщили в оперативных службах.

О крушении частного вертолета Ка-226 стало известно 7 ноября. На борту вертолета Ка-226, по предварительным данным, были семь человек. В результате его падения, предварительно, погибли четыре человека, еще три пострадали. Однако, по данным СМИ, руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафило заявил, что на борту не было туристов, но информацию о погибших и пострадавших он не опроверг.