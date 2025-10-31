Минобороны раскрыло, что сейчас происходит в окруженном Красноармейске

ВС РФ завершают зачистку населенного пункта Гнатовка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские подразделения 2-й армии расширяют контроль территории в районе железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровска), где продолжается окружение группировки ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. За неделю противник четыре раза пытался деблокировать окруженную группировку в городе и 23 раза пытался прорвать окружение.

«За сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино и семь попыток вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях», — сообщили в Минобороны. Ведомство также отметило, что ВС РФ расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда), сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

По данным военного ведомства, завершается зачистка населенного пункта Гнатовка. Штурмовики зашли в населенный пункт Рог ДНР и закрепились в его юго-восточной части. Также завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в районе Красноармейска противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники, уточнили в Минобороны.

