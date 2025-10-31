Минобороны раскрыло, что сейчас происходит в окруженном Красноармейске
ВС РФ завершают зачистку населенного пункта Гнатовка
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские подразделения 2-й армии расширяют контроль территории в районе железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровска), где продолжается окружение группировки ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. За неделю противник четыре раза пытался деблокировать окруженную группировку в городе и 23 раза пытался прорвать окружение.
«За сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино и семь попыток вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях», — сообщили в Минобороны. Ведомство также отметило, что ВС РФ расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда), сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.
По данным военного ведомства, завершается зачистка населенного пункта Гнатовка. Штурмовики зашли в населенный пункт Рог ДНР и закрепились в его юго-восточной части. Также завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в районе Красноармейска противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники, уточнили в Минобороны.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном окружении крупной группировки украинских войск в районе Купянска и Красноармейска, а также о частичной блокаде противника в Димитрове. Основное внимание в докладе было уделено Красноармейску, где российские части завершили формирование кольца окружения, отрезав украинские силы от путей отхода и подкреплений. Украинское командование продолжает отрицать факт окружения своих подразделений, несмотря на то что российские войска закрепились в южных районах города. Чем важен данный населенный пункт и где он расположен — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
