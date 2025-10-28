С единственного жилья в ипотеке предложено не брать налог

Если законопроект примут, то он начнет работать с начала 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила освободить единственное ипотечное жилье граждан от налога на имущество физических лиц. Об этом говорится в тексте законопроекта, который поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Жилье — это первейшая потребность человека, особенно для семей с детьми. Приобретая его в ипотеку, граждане передают его в залог банкам. Получается, что сверх ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят еще и налог на имущество», — приводит слова Леонида Слуцкого ТАСС.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сегодня налоговые ставки на жилую недвижимость составляют от 0,1 до 0,3% от ее кадастровой стоимости. Таким образом, для квартиры стоимостью 1 млн рублей налог ежегодно может достигать 30 тыс. рублей, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на собственников жилья, приобретающегося в ипотеку. В документе уточняется, что для освобождения от налога заемщики должны подтвердить, что квартира или дом — единственная жилая собственность семьи. Освобождение будет действовать на весь срок ипотеки, при условии отсутствия использования объекта для бизнеса.

