В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ответственность за незаконный оборот вейпов позволят закрыть «серую зону»
Ответственность за незаконный оборот вейпов позволят закрыть «серую зону» Фото:

В Госдуме предложили закрепить в Уголовном кодексе ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление электронных сигарет и жидкостей к ним. С таким предложением выступили Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.

«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — говорится в письме депутатов к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Текст обращения оказалось в распоряжении агентства ТАСС.

Депутаты также предлагают МВД подготовить и представить в Госдуму свои предложения по созданию системы ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению авторов инициативы, такие меры позволят закрыть «серую зону» в регулировании электронных сигарет и предотвратить дальнейшее распространение вредных привычек среди молодежи. Елена Драпеко подчеркнула, что вопрос касается не только противодействия зависимости, но и формирования культурных приоритетов в обществе.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял о большем вреде вейпов по сравнению с табаком и их негативном влиянии на репродуктивную систему. Также он анонсировал законопроект о полном запрете продажи вейпов, который не предусматривал уголовной ответственности за их хранение и использование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили закрепить в Уголовном кодексе ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление электронных сигарет и жидкостей к ним. С таким предложением выступили Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко. «Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — говорится в письме депутатов к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Текст обращения оказалось в распоряжении агентства ТАСС. Депутаты также предлагают МВД подготовить и представить в Госдуму свои предложения по созданию системы ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению авторов инициативы, такие меры позволят закрыть «серую зону» в регулировании электронных сигарет и предотвратить дальнейшее распространение вредных привычек среди молодежи. Елена Драпеко подчеркнула, что вопрос касается не только противодействия зависимости, но и формирования культурных приоритетов в обществе. Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял о большем вреде вейпов по сравнению с табаком и их негативном влиянии на репродуктивную систему. Также он анонсировал законопроект о полном запрете продажи вейпов, который не предусматривал уголовной ответственности за их хранение и использование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...