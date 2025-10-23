«Он выдохся»: как мировые СМИ объясняют, почему сорвалась встреча Путина и Трампа

Подготовку к встрече Путина и Трампа, запланированную в Будапеште, приостановили Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая должна была пройти в Будапеште, отменена. Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Новость о срыве переговоров быстро привлекла внимание мировых СМИ и экспертов, которые анализируют причины произошедшего и возможные последствия для международных отношений.

Зарубежные СМИ отмечают, что отмена встречи может повлиять на динамику российско-американских отношений, а также на ситуацию вокруг Украины. Более подробно о реакции иностранных СМИ на отмену саммита и его причинах — в материале URA.RU.

Трамп выдохся после соглашения между Израилем и Пакистаном

Ранее Трамп активно учавствовал в подписании перемирия между ХАМАС и Израилем Фото: Official White House / Shealah Craighead

Дональд Трамп и Владимир Путин могут не встретиться на Будапештском мирном саммите, несмотря на ожидания международного сообщества, пишет издание Hungarian Conservative. Уточняется, что окончательное решение о формате участия лидеров США и России до сих пор не принято. На пути к встрече и продвижению мирного процесса по Украине возникли серьезные препятствия как дипломатического, так и политического характера.

В сообщении допускается возможность того, что Трамп выдохся после прорывного соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», достигнутого ранее в этом месяце, тем более что это соглашение теперь рискует сорваться. Вместе с тем в Hungarian Conservative пишут, что роль в срыве диалога играют скоординированные усилия Евросоюза, западных СМИ и официального Киева. Эти стороны, по мнению редакции, предпринимают целенаправленные шаги для подрыва любых переговоров и препятствуют поиску мирного решения по украинскому конфликту.

В США отметили, что встреча отменилась спустя пять дней

FT считает, что решение об отмене встречи прозвучало после переговоров Лаврова и Рубио Фото: Official State Department / Freddie Everett

Financial Times сообщает о том, что решение об отмене саммита по урегулированию ситуации принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По информации издания, отмена встречи произошла всего через пять дней после ее официального анонса. Причиной стало отсутствие прогресса в согласовании позиций сторон. Представители администрации США отмечают, что президент Трамп выразил разочарование нежеланием Москвы идти на уступки в вопросах, связанных с прекращением огня и выводом войск.

Лидер США надеется, что Си Цзиньпин повлияет на Путина

Президент США заявил о готовности ввести энергетические санкции против России в ближайшее время из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, Трамп сделал соответствующее заявление после нескольких месяцев отказа от подобных мер, несмотря на давление со стороны американских законодателей. Его заявление прозвучало на фоне подготовки к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая запланирована на следующей неделе в Южной Корее.

Американский лидер выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет повлиять на президента России Владимира Путина и убедить его прекратить военные действия. Уточняется, что Белый дом рассматривает различные варианты санкций, включая ограничения на экспорт технологий и продажу нефти.

Трамп показал истинное лицо

Трамп объявил о серьезном ужесточении санкций против России из-за военных действий на Украине, пишет Le Parisien. По данным издания, президент США резко высказался о позиции Москвы и подчеркнул, что новые ограничительные меры согласованы с Евросоюзом и вступят в силу в ближайшие дни. Уточняется, что причиной введения новых санкций стало отсутствие прозрачности в диалоге с Вашингтоном.

Рубио стал причиной отмены саммита

Госсекретарь США Марко Рубио стал главным инициатором отмены встречи лидеров России и США. Об этом сообщает польское издание Fakt со ссылкой на мнение специалиста по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалены Гурницкой-Партыки. По ее словам, именно глава американского внешнеполитического ведомства настоял на пересмотре планов, чтобы избежать репутационных потерь для Вашингтона.

