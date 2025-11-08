Боярский объяснил, почему завершает карьеру

Боярский на сцену Театра Ленсовета выходить продолжит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер Михаил Боярский объяснил причины своего решения уйти со сцены и из кино. По словам артиста, современный театр и кинематограф сильно изменились и больше не соответствуют его представлениям о профессии.

«Если бы я сейчас пришел в театр или кино и увидел, что происходит в профессии, то не пошел бы туда никогда. Это совсем не то, куда стремился я», — заявил Боярский в эфире программы «Однажды...»

Однако окончательная точка в карьере актера еще не поставлена. У Боярского остались обязательства перед супругой Ларисой Луппиан, которая является художественным руководителем Театра Ленсовета. Кроме того, поклонники не готовы отпускать своего кумира, и на его спектаклях по-прежнему сохраняется аншлаг.

Ведущий программы Сергей Майоров отметил, что, помимо разочарования в профессии, на решение Боярского могли повлиять и другие факторы. «Кто-то считает, что всему виной здоровье, которое пошатнулось после перенесенного коронавируса, а кто-то утверждает, что у Боярского просто сменились приоритеты. Сам Михаил Сергеевич пеняет на возраст и некое общее разочарование в профессии и жизни», — сказал Майоров.

При этом актер не исключил для себя возможность преподавания, но лишь в одном случае — если курс наберет его давняя подруга и ориентир в профессии Алиса Фрейндлих. В последнее время Боярский находит радость и реализацию не в работе, а в семье. Он с удовольствием выполняет роль любящего дедушки: развозит внуков по школам, детским садам и кружкам, стараясь окружить их вниманием.

Несмотря на заявление о завершении карьеры, Михаил Боярский изредка выходит на сцену и даже дает концерты на корпоративах. Правда, как сообщается, он отсекает неинтересные ему предложения заоблачным гонораром — около 1,5 миллиона рублей за выступление.