Какой нужен стаж для пенсии в 50 тысяч рублей

Для пенсии в 50 тысяч рублей нужны высокая зарплата и большой стаж
08 ноября 2025 в 07:02
Стаж не менее 15 лет и зарплата более 230 тысяч рублей нужны для пенсии в 50 тысяч

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы претендовать на страховую пенсию в размере около 50 тысяч рублей, необходимо соответствовать ряду строгих критериев, включая высокую зарплату и стаж не менее 15 лет. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

«Чтобы выйти на пенсию с выплатой около 50 тысяч рублей, необходимо соблюсти несколько условий. А именно, достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин; иметь страховой стаж не менее 15 лет», — сказала специалист в беседе с ТАСС.

По словам Солодовниковой, в страховой стаж засчитываются и нестраховые периоды, такие как служба в армии или уход за ребенком до полутора лет. Ключевым условием является количество накопленных пенсионных коэффициентов (баллов). Для целевой выплаты в 50 тысяч рублей их потребуется не менее 280.

Эксперт пояснила, что максимально за один год можно заработать 10 баллов. Это возможно при условии, что годовой доход составляет 2,759 миллиона рублей и выше, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тысяч рублей. При таких параметрах страховая пенсия может достигнуть 50 тысяч рублей.

Ранее был назван средний размер пенсии по старости в 2025 году, передает «Царьград». По данным Социального фонда, к октябрю средняя пенсия по старости в России достигла 25,2 тысячи рублей в месяц. При этом анализ показывает разницу в выплатах между работающими и неработающими пенсионерами: последние получают в среднем 25 847,43 рубля, тогда как пенсия работающих составляет 22 378,72 рубля.

