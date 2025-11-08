В аэропорту Пензы временно ограничены прием и выпуск воздушных судов
08 ноября 2025 в 07:13
В аэропорту Пензы второй раз за ночь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации.
Об этом также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале. На территории области действует беспилотная опасность.
