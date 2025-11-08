Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В аэропорту Пензы временно ограничены прием и выпуск воздушных судов

08 ноября 2025 в 07:13
Фото: © URA.RU

В аэропорту Пензы второй раз за ночь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации.

Об этом также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.  На территории области действует беспилотная опасность. 

