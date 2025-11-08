В Ростовской области отражена массированная атака ВСУ
ВСУ атаковали Ростовскую область
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ночью силы ПВО успешно отразили масштабный воздушный налет на территорию Ростовской области. Атака была совершена с применением украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА», — заявил глава региона. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.
Воздушные цели были уничтожены и подавлены в небе над несколькими районами области — в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле, включая повреждения инфраструктуры, уточняется.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над Курском силами ПВО были уничтожены украинские дроны, и в результате падения обломков были повреждены частные домовладения. Глава региона попросил всех жителей не пренебрегать мерами безопасности.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
