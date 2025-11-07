Челябинского экс-соратника Навального* внесли в список иноагентов

Борис Золотаревский* включен в реестр иноагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реестр иностранных агентов пополнил Борис Золотаревский, некогда руководивший штабом Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в Челябинске. Информация появилась на сайте Минюста РФ.

«В реестр иностранных агентов включены М.А. Завадская, Б.М. Золотаревский, П.О. Крисевич, А.В. Пичугин, А.К. Уваров, Г.Л. Чижов, а также проект „Черта“ и Форум свободной культуры в Европе „СловоНово“», — указано на сайте ведомства. Распоряжение было подписано 7 ноября.

Золотаревского* включили в реестр иноагентов, обосновав это тем, что он принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Также он, по мнению ведомства, участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ. Участвовал в мероприятиях, проводимых организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами РФ», — указано на сайте Минюста РФ.

Золотаревский* некоторое время руководил штабом Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также у него изымали книги «Свидетелей Иеговы»* (деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России).

*Борис Золотаревский Минюстом России признан иноагентом.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.