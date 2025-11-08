Как оформить документы на строительство частного дома в Челябинске

За 9 месяцев 2025 года челябинцы возвели 8718 жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О собственном доме мечтают многие челябинцы, что подтверждают и цифры Челябинскстата: только за январь-сентябрь 2025 года частники построили 8718 жилых домов или 1,13 млн из 1,48 млн квадратных метров, возведенных в целом в Челябинской области. Причем, объемы жилья, построенного силами населения, увеличиваются — за январь-сентябрь — 100,4% к аналогичному периоду 2024 года. В то время как у застройщиков-юрлиц налицо резкое падение объемов сдачи — на 24%.

Горожане чаще всего строят коттеджи за городом, где можно наслаждаться тишиной, свежим воздухом и пением птиц вдали от городской суеты. Некоторые возводят коттедж дачного формата в пригороде Челябинска, приезжая туда периодически. В 2025 году требования к оформлению документов для возведения частных домов остались прежними, но есть нюансы. О том, какие документы нужны для старта строительства на вашем земельном участке, в материале URA.RU.

Право собственности или аренды на землю

В первую очередь нужно подтвердить, что участок находится в собственности. Это может быть свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН или договор аренды, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Договор аренды нужен при условии, что земельный участок арендован у властей или частного собственника. Это основной документ, поскольку на его основании выдаются другие разрешения», — отметила Шатрукова.

Градостроительный план земельного участка

Документ ГПЗУ документ можно получить в мэрии Челябинска или на портале Госуслуг через месяц после обращения. Он поясняет, что можно строить на участке, где именно и с какими ограничениями. И если на территории, где запланировано возведение объекта, капитальное строительство запрещено, разрешение на стройку градостроительная комиссия не выдаст, а значит, частный дом построить не дадут.

Уведомление о планируемом строительстве вместо разрешения

До 2018 года нужно было получать разрешение на строительство, но семь лет назад федеральный закон изменился, и для ИЖС или садового дома можно просто подать уведомление. Администрации вашего муниципалитета нужно будет лишь сообщить, что планируется построить дом.

К уведомлению нужно приложить четыре документа: о праве собственности на землю, градостроительный план земельного участка, схему расположения дома на участке, описание параметров здания. Также необходимо указать высоту, этажность, площадь возводимого объекта. Через неделю придет ответ — тогда станет известно, все ли в порядке и можно ли уже начинать строительство.

«При этом участок обязательно должен быть отмежеван. Если есть ограничения из-за соседства с природоохранными зонами, с газопроводом или электросетями, то нужно получить акт согласования от организаций, на чьем балансе они находятся. Иначе потом не удастся поставить дом на кадастровый учет», — отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

Проект дома (документация)

Проект дома не обязателен, но он очень выручит при подключении коммуникаций: электроэнергии, водо- и газоснабжения. В таком документе указаны размеры дома, расположение помещений, инженерные сети, а также конструктивные элементы, а именно фундамент, крыша, стены. Проект поможет понять, сколько потребуется строительных материалов, чтобы не бежать за ними в самый разгар строительства.

Технические условия при подключении к коммуникациям

Чтобы подключить к дому коммуникации — электричество, воду, газ и канализацию — требуются документы, в которых указано, на каких условиях дом будет подключен к инженерным сетям. Соответствующую документацию необходимо сделать до начала активной фазы строительства. Документы выдаются сетевой компанией (электричество), водоканалом (водоснабжение), газовой службой (газ), местной инженерной службой (канализация).

Документация об окончании строительства (уведомление)

«После завершения строительства нужно вызывать кадастрового инженера, который сам подготовит технический план, оценит соответствие границ посадке дома. После этого через МФЦ дом ставится на кадастровый учет», — сообщила Шатрукова.

В этом случае необходимо подать документы о том, что стройка окончена. Из документов нужно приложить: фото построенного дома, акт обследования, схему расположения на участке. В случае, если все совпадает с первоначальным планом, дом поставят на кадастровый учет.

Финальный этап — регистрация права собственности