Посещать баню северяне смогут в походных условиях Фото: Илья Московец © URA.RU

Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) сделал автомобильные баню и гостиницу для региона Крайнего Севера. Как сообщили в пресс-службе предприятия, изнутри фургоны выполнены из лиственницы.

«Фургон каждого автомобиля изготовлен по индивидуальному конструкторскому решению. Машины служат для комфортного пребывания рабочих бригад в любых климатических условиях», — пояснили в офисе завода.

Оснащение автомобилей позволит использовать их в суровых условиях, включая арктические зоны. Первая из машин представляет собой компактный бытовой модуль, оснащенный спальными местами, рабочим столом и системой хранения. В банном отсеке, защищенном алюминиевыми экранами, автомобилестроители установили печь и предусмотрели подачу воды через деревянный пол.

Вторую машину оборудовали просторной жилой зоной с диванами-кроватями и местом для приготовления пищи. Комплекс включает душевую кабину с подачей горячей воды, многочисленные шкафы для хранения и специальную душевую зону. Оба транспортно-бытовых автомобиля уже отгрузили постоянному заказчику.