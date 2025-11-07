Челябинцы обратились в экстренные службы из-за подземных толчков

Челябинцы обратились в экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске жители района Западный обратились в экстренные службы из-за подземных толчков. В ЕДДС-112 Челябинска подтвердили факт обращений.

«Сообщения от граждан поступили. Информация передана в экстренные службы», — сообщили URA.RU в ЕДДС-112 Челябинска.

В местных чатах некоторые жители написали, что дома очень сильно «тряхнуло». Перед этим некоторые услышали звуки, похожие на взрывы.

