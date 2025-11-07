Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Челябинцы обратились в экстренные службы из-за подземных толчков

07 ноября 2025 в 19:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы обратились в экстренные службы

Челябинцы обратились в экстренные службы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске жители района Западный обратились в экстренные службы из-за подземных толчков. В ЕДДС-112 Челябинска подтвердили факт обращений.

«Сообщения от граждан поступили. Информация передана в экстренные службы», — сообщили URA.RU в ЕДДС-112 Челябинска.

В местных чатах некоторые жители написали, что дома очень сильно «тряхнуло». Перед этим некоторые услышали звуки, похожие на взрывы.

Продолжение после рекламы

Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на одном из полигонов области производилась подконтрольная утилизация.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал