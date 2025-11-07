Логотип РИА URA.RU
Губернатор Текслер признался, почему доверил развитие ФК «Челябинск» гендиректору «Трактора»

Текслер: у «Трактора» сильный менеджмент, такой же подход нужен для «Челябинска»
08 ноября 2025 в 04:09
Алексей Текслер рассказал о масштабной поддержке хоккея и футбола

Алексей Текслер рассказал о масштабной поддержке хоккея и футбола

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Челябинской области есть сильный менеджмент в сфере профессионального хоккея, и такой же подход необходим для развития футбола. Так объяснил назначение Ивана Савина на должность генерального директора ФК «Челябинск» губернатор региона Алексей Текслер. Соответствующий комментарий руководитель дал журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«У нас профессиональный хоккейный клуб в части организации, в части управления, я считаю, что в этом смысле достаточно сильный менеджмент. И сегодня для развития футбола нам нужен профессиональный подход верхнего уровня, управленческий. Команда, которая сегодня работает с хоккейным клубом „Трактор“, может его обеспечить в части развития футбольного клуба», — отметил Алексей Текслер в беседе с корреспондентом «Известий».

Иван Савин был назначен генеральным директором футбольного клуба «Челябинск» в июле 2025 года. Он одновременно продолжил руководить и хоккейным клубом «Трактор».

Кроме того, в беседе с журналистами губернатор сообщил, что регион заинтересован в подготовке инфраструктуры футбольного клуба «Челябинск» под требования Российской премьер-лиги. В планах — реконструкция стадиона «Центральный». Также глава региона анонсировал строительство нового дворца спорта для хоккейного клуба «Трактор». При этом заявил, что пока что-либо комментировать по этому поводу рано.

