Губернатор Текслер признался, почему доверил развитие ФК «Челябинск» гендиректору «Трактора»

Алексей Текслер рассказал о масштабной поддержке хоккея и футбола Фото: Роман Наумов

В Челябинской области есть сильный менеджмент в сфере профессионального хоккея, и такой же подход необходим для развития футбола. Так объяснил назначение Ивана Савина на должность генерального директора ФК «Челябинск» губернатор региона Алексей Текслер. Соответствующий комментарий руководитель дал журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«У нас профессиональный хоккейный клуб в части организации, в части управления, я считаю, что в этом смысле достаточно сильный менеджмент. И сегодня для развития футбола нам нужен профессиональный подход верхнего уровня, управленческий. Команда, которая сегодня работает с хоккейным клубом „Трактор“, может его обеспечить в части развития футбольного клуба», — отметил Алексей Текслер в беседе с корреспондентом «Известий».

Иван Савин был назначен генеральным директором футбольного клуба «Челябинск» в июле 2025 года. Он одновременно продолжил руководить и хоккейным клубом «Трактор».

