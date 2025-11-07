«Вторичка под ударом»: почему челябинцы распродают жилье за бесценок

В среднем собственники квартир предлагают скидку на «вторичку» в размере 5--10% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинцы в октябре 2025 года квартиры на вторичном рынке начали продавать со скидками 5-10%. В особых случаях собственники квартир соглашаются на дисконт в размере 20%. Средний срок продажи квартир в городе — три с половиной месяца, сообщили в пресс-службе «Этажи».

«В Челябинске в октябре 2025 года квартиры на вторичном рынке в среднем стоили 100 376 рублей за квадратный метр, но в результате торга жилье продавали значительно дешевле. В основном по 92 150 рублей за квадратный метр. В среднем в городе скидки на вторичку зафиксировали в районе 5%, иногда этот показатель вырастает до 20%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметила риелтор Татьяна Морозова, игроков на рынке недвижимости сейчас можно условно поделить на тех, кто хочет продать готовое жилье по завышенной цене, и тех, кто хочет поскорее реализовать вторичную недвижимость и поэтому готов к существенным скидкам. Это связано с тем, что сейчас продать вторичное жилье за короткий срок достаточно сложно.

