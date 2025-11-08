В Перми на эспланаде появится зимняя горка для катания на сноубордах и тюбингах

В Перми на эспланаде у Театра-Театра появится зимняя горка для катания на сноубордах и тюбингах. Конструкция сможет одновременно принимать до 200 человек. Аукцион на оказание услуг по ее установке объявлен на сайте Госзакупок, подача заявок открыта до 17 ноября.

«В Перми объявлен аукцион на оказание услуг по обеспечению функционирования зимней горки для катания на сноубордах и тюбингах. Конструкция высотой более восьми метров и длиной около 80 метров рассчитана на одновременное использование до 200 человек. Горка будет включать в себя три ската для катания на тюбингах, горных лыжах и сноубордах», — сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, передает газета «Звезда».