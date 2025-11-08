В Прикамье простятся с погибшим на СВО подполковником Сергеем Бандура

В Прикамье простятся с подполковником Сергеем Бандура, погибшим в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗАТО Звездный.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 октября во время выполнения боевого задания погиб подполковник Бандура Сергей Владимирович. За время службы он проявил себя как преданный делу офицер и снискал глубокое уважение и доверие командования и сослуживцев. Память о подполковнике Бандура навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и сослуживцев», — сообщает администрация ЗАТО Звездный в соцсети «ВКонтакте».