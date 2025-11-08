В Соликамске водитель автобуса покинул салон, и тот съехал в кювет
Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента с автобусом
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Соликамске (Пермский край). Предварительно, водитель покинул салон, после чего автобус съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Соликамске. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса покинул салон, после чего транспортное средство совершило неконтролируемый съезд в кювет», — сообщает telegram-канал ведомства.
В ходе проверки будет выяснено, соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. Уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября 2025 года в Соликамске автобус с пассажирами вылетел с дороги. Видео было опубликовано в соцсетях. По предварительным данным, никто не пострадал.
