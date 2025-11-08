Логотип РИА URA.RU
В результате ДТП с автобусом в центре Соликамска пострадала пассажирка

08 ноября 2025 в 18:44
Водитель вышла из автобуса, не поставив его на тормоз

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В результате ДТП с автобусом в центре Соликамска одна из пассажирок получила травмы. Как выяснилось, причиной инцидента стало то, что водитель, почувствовав запах гари, покинула транспортное средство, не активировав стояночный тормоз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД.

«ДТП произошло в 16:05 по улице Калийная. Со стороны улицы Осокина в направлении улицы Революции двигался маршрутный автобус. Водитель-женщина 1980 года рождения почувствовала запах гари, вышла из автобуса и не поставила его на стояночный тормоз. В дальнейшем произошло самопроизвольное скатывание автобуса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время ДТП в салоне находились два пассажира. Госавтоинспекция и прокуратура проводят проверку.

